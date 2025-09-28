ТСН у соціальних мережах

Обстріл Києва: з-під завалів дістали тіло дитини

Війська РФ вбили ще одну дитину у Києві. Її дістали з-під завалів будинку.

Обстріл Києва 28 вересня

Обстріл Києва 28 вересня

В Соломʼянському районі Києва деблокували тіло з-під завалів. Попередньо, загинула 12-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

«Росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей», — написав він.

Станом на 08:55 у столиці підтверджена загибель двох людей. Ще 10 людей — поранені. Кількість жертв може зрости.

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ у Києві шестеро людей постраждали. За даними влади, 5 осіб госпіталізували до медзакладів, ще одній — допомогу надали на місці.

Фіксують наслідки по районах:

  • Соломʼянський — через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку;

  • Дніпровський, Дарницький та Голосіївський — падіння уламків;

  • Голосіївський — зазнав руйнувань приватний будинок, попередньо, без постраждалих.

  • Дніпровський — падіння уламків на дах багатоповерхівки;

  • Святошинський — падіння уламків на відкритій місцевості, також залишки дрона впали на двоповерхову нежитлову забудову;

  • Дарницький — уламки впали на території приватної садиби.

Новина доповнюється
