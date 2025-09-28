- Дата публікації
- Категорія
- Київ
Обстріл Києва: з-під завалів дістали тіло дитини
Війська РФ вбили ще одну дитину у Києві. Її дістали з-під завалів будинку.
В Соломʼянському районі Києва деблокували тіло з-під завалів. Попередньо, загинула 12-річна дівчинка.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
«Росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей», — написав він.
Станом на 08:55 у столиці підтверджена загибель двох людей. Ще 10 людей — поранені. Кількість жертв може зрости.
Раніше повідомлялося, що через атаку РФ у Києві шестеро людей постраждали. За даними влади, 5 осіб госпіталізували до медзакладів, ще одній — допомогу надали на місці.
Фіксують наслідки по районах:
Соломʼянський — через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку;
Дніпровський, Дарницький та Голосіївський — падіння уламків;
Голосіївський — зазнав руйнувань приватний будинок, попередньо, без постраждалих.
Дніпровський — падіння уламків на дах багатоповерхівки;
Святошинський — падіння уламків на відкритій місцевості, також залишки дрона впали на двоповерхову нежитлову забудову;
Дарницький — уламки впали на території приватної садиби.