Київ
2584
1 хв

Обстріл Києва: три райони столиці у вогні

У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі через ворожий обстріл. На місці працюють відповідні служби.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атак / © Associated Press

У Києві виникли пожежі через падіння уламків збитих дронів та ракети. У столиці фіксуються перебої зі світлом.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах — пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території. У деяких районах міста перебої зі світлом», — зазначив він.

Крім цього, у Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Є загоряння на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Київ. За останніми даними, загинула людина, ще 10 постраждалих.

Також у ДСНС повідомили про наслідки обстрілу Київщини.

2584
