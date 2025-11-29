- Дата публікації
Обстріл Києва: три райони столиці у вогні
У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі через ворожий обстріл. На місці працюють відповідні служби.
У Києві виникли пожежі через падіння уламків збитих дронів та ракети. У столиці фіксуються перебої зі світлом.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах — пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території. У деяких районах міста перебої зі світлом», — зазначив він.
Крім цього, у Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Є загоряння на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце.
Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Київ. За останніми даними, загинула людина, ще 10 постраждалих.
Також у ДСНС повідомили про наслідки обстрілу Київщини.