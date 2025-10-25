ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
840
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Києва: що відбувається на місці атаки у Деснянському районі

Війська Росії 25 жовтня вдарили по цивільному об’єкту — шиномонтажу і СТО — у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У суботу, 25 жовтня, РФ атакувала Київ дронами й ракетами. У Деснянському районі столиці рятувальники продовжують гасити полумʼя.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

Вогнеборці продовжують роботу

Вночі 25 жовтня російські війська масовано атакували Київ. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі.

Так, ДСНС продовжує працювати на місці прильоті. У Деснянському районі столиці окупанти вдарили по цивільному об’єкту, пошкодивши шиномонтаж та СТО. Через обстріл виникла пожежа. Попередньо, потерпілих на цій локації немає.

Раніше ми повідомляли, що 25 жовтня РФ здійснила балістичну атаку по Києву. Відомо про наслідки у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Є постраждалі та жертви.

«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеня», — зазначив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
840
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie