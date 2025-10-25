- Дата публікації
Обстріл Києва: що відбувається на місці атаки у Деснянському районі
Війська Росії 25 жовтня вдарили по цивільному об’єкту — шиномонтажу і СТО — у Києві.
У суботу, 25 жовтня, РФ атакувала Київ дронами й ракетами. У Деснянському районі столиці рятувальники продовжують гасити полумʼя.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.
Вогнеборці продовжують роботу
Вночі 25 жовтня російські війська масовано атакували Київ. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі.
Так, ДСНС продовжує працювати на місці прильоті. У Деснянському районі столиці окупанти вдарили по цивільному об’єкту, пошкодивши шиномонтаж та СТО. Через обстріл виникла пожежа. Попередньо, потерпілих на цій локації немає.
Раніше ми повідомляли, що 25 жовтня РФ здійснила балістичну атаку по Києву. Відомо про наслідки у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Є постраждалі та жертви.
«Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеня», — зазначив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.