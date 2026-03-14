Обстріл Києва: призупинено рух електротранспорту, які маршрути

У Києві призупинив роботу електротранспорт

Через нічний ворожий обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинив рух електротранспорт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

У КМДА зазначили, що причина зупинки відключення напруги на окремих ділянках мережі.

Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1.

Організовано тимчасові автобусні маршрути:

№ 45ТР — ст. м. «Виставковий центр» — ст. м. «Васильківська»

№ 38ТР — ст. м. «Видубичі» — Музей історії України у Другій світовій війні

№ 43К — Кібцентр — Либідська площа

Затримується рух тролейбусів №№ 22К, 27, 30, 42 та трамваїв №№ 14, 15 на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка, Олени Теліги через відсутність напруги контактної мережі.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.

За останніми даними, в області четверо осіб загинули, ще десятеро постраждали.