- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 479
- Час на прочитання
- 1 хв
Обстріл Києва: кількість загиблих знову зросла (фото)
Рятувальники у Солом’янському районі деблокували тіло 14-го загиблого.
Внаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 17 червня в Києві кількість загиблих збільшилася до 14 людей.
Про це повідомили в ДСНС.
«Станом на 19:50 у Солом’янському районі, бульвар Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло 1 загиблого. Роботи тривають», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всього по Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало.
За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди, додали у Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, що цієї ночі, 17 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву та Одесі.
Зокрема, на у Солом’янському районі Києва росіяни поцілили у дві багатоповерхівки. В одному будинку було повністю зруйновано під’їзд — від останнього поверху аж до підвалу. Під завалами можуть бути люди.
Дані про кількість жертв спочатку різнилися: мер Києва Кличко повідомляв про 10 загиблих, а начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще вранці писав про 14 загиблих.
Голова МВС Ігор Клименко пояснив, чому так вийшло.