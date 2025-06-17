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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Обстріл Києва: кількість загиблих знову зросла (фото)

Рятувальники у Солом’янському районі деблокували тіло 14-го загиблого.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Солом'янці у Києві

Удар по Солом'янці у Києві / © ДСНС

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 17 червня в Києві кількість загиблих збільшилася до 14 людей.

Про це повідомили в ДСНС.

«Станом на 19:50 у Солом’янському районі, бульвар Вацлава Гавела, з-під завалів дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіло 1 загиблого. Роботи тривають», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього по Києву загинуло 14 осіб та 117 осіб постраждало.

За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди, додали у Офісі генпрокурора.

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що цієї ночі, 17 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву та Одесі.

Зокрема, на у Солом’янському районі Києва росіяни поцілили у дві багатоповерхівки. В одному будинку було повністю зруйновано під’їзд — від останнього поверху аж до підвалу. Під завалами можуть бути люди.

Дані про кількість жертв спочатку різнилися: мер Києва Кличко повідомляв про 10 загиблих, а начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще вранці писав про 14 загиблих.

Голова МВС Ігор Клименко пояснив, чому так вийшло.

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