Обстріл Києва: кількість загиблих знову зросла

Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки у Києві / © ДСНС

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Доповнено додатковими матеріалами

У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаку у ніч проти 31 липня зросла до 28.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28», — йдеться у заяві голови МВА.

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Зауважимо, за даними від надзвичайників, після атаки по столиці протягом ночі та вранці 1 серпня рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дворічна дитина. Постраждали 159 людей, з них — 16 дітей.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська армія масовано атакувала Київ з використанням ракет «Іскандер» та дронів «Шахед». Пошкодження та руйнування були зафіксовані у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема, ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд із низкою квартир житлового будинку. Людей довелося шукати під завалами.

1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби.