Обстріл Києва: кількість потерпілих знову зросла

Обстріл Києва / © Associated Press

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Вночі 23 червня російські війська вдарили по Києву. Наразі відомо про 33 поранені людини.

Про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як зазначив Ткаченко, киян продовжує звертатися за медичною допомогою після нічної атаки.

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"Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 потерпілих. З них 25 - у Шевченківському районі", - повідомив посадовець.

Нічний обстріл Києва 23 червня: коротко

Російські війська в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. Ворог залучив як ударні безпілотники, так і балістичні й крилаті ракети. Через російську агресію знову є жертви, потерпілі та руйнування.

У КМВА про наслідки атаки:

Шевченківський район — зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинули шестеро людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штабу, де правоохоронці приймають звернення громадян;

Голосіївський район — пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр;

Дарницький район — пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, потерпілих;

Соломʼянському район — зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. У двоповерховій будівлі спорткомплексу КПІ розташовуються, зокрема басейн, зали гімнастики, аеробіки тощо. Значна кількість вибитих вікон;

Святошинський район — зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу поруч із житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення. Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року. Частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин» та зруйновано зупинку біля неї.

Відомо про 7 загиблих, ще 33 людини постраждали. Цифри, на жаль, не остаточні.

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