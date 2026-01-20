- Дата публікації
Обстріл Києва: яка ситуація з опаленням та водою у Раді
Після атаки на Київ Верховна Рвда перебуває без опалення та води.
РФ учергове завдаоа комбінованрого удару по Києву 20 січня. У Верховній Раді після обстрілу немає опалення та води.
Про це повідомили народні депутати.
«Верховна Рада працює. Ми на місцях. Холодно, бо немає оплаення, емає води», — зазначив Данило Гетьманцев.
Як тдодав Ярослав Железняк, ьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли.
«Конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів», — додав він.
Нагадаємо, 20 січня росіяни знову вдарили по Києву, завдавши серйозної шкоди.
Так, без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок. До 80% із них тепло щойно подали після попередньої масованої атаки 9 січня. Станом на вечір 19 січня 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.
Без водопостачання залишився без води. Усі служби працюють, щоб стабілізувати систему та повернути її в квартири киян.