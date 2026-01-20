ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Києва: яка ситуація з опаленням та водою у Раді

Після атаки на Київ Верховна Рвда перебуває без опалення та води.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Верховна Рада

Верховна Рада / © Associated Press

РФ учергове завдаоа комбінованрого удару по Києву 20 січня. У Верховній Раді після обстрілу немає опалення та води.

Про це повідомили народні депутати.

«Верховна Рада працює. Ми на місцях. Холодно, бо немає оплаення, емає води», — зазначив Данило Гетьманцев.

Як тдодав Ярослав Железняк, ьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли.

«Конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів», — додав він.

Нагадаємо, 20 січня росіяни знову вдарили по Києву, завдавши серйозної шкоди.

Так, без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок. До 80% із них тепло щойно подали після попередньої масованої атаки 9 січня. Станом на вечір 19 січня 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.

Без водопостачання залишився без води. Усі служби працюють, щоб стабілізувати систему та повернути її в квартири киян.

Дата публікації
Кількість переглядів
263
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie