Обстріл Києва: як працює транспорт

У Києві громадський транспорт курсує зі змінами.

Рух тролейбусів організовано за зміненими маршрутами

У Києві після атаки РФ змінено рух громадського транспорту, частина маршрутів не працює.

Про це повідомили у КМДА.

У зв’язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі призупинено роботу трамваїв № 5.

Організовано рух автобусів № 4-Т «Вул. Милославська — ст. Райдужна»

Трамваї №№ 28, 27, 33, 35 курсують до бульвару Воскресенський.

Організовано рух автобусів:

  • № 28-Т «Вул. Милославська — Дарницька площа»

  • № 50-ТР «Вул. Милославська — Дарницька площа»

  • № 30-К «Вул. Милославська — ст.м. „Почайна“

Організовано рух тролейбусів:

  • № 30 «Ст.м. „Почайна“ — Кадетський Гай»

  • № 31 «Ст.м. „Почайна“ — ст.м. „Лукʼянівська“

  • № 50 «Ст.м. „Либідська“ — Дарницька площа»

  • № 47 «Ст.м. „Мінська“ — вул. Олександра Архипенка — ст.м. „Почайна“

  • № 31-к «Вул. Радунська — ст.м. „Почайна“

  • №№ 37-ТР, 37-А «Вул. Радунська — ст.м. „Лісова“

Нагадаємло, росіяни упродовж ночі 27 грудня здійснили масовані удари по Києву та області, внаслідок чого відомо про руйнування об’єктів інфраструктури та помешкань мешканців.

Кількість постраждалих від російського обстрілу по столиці зросла до п’яти, повідомив мер Віталій Кличко.

Станом на ранок у Києві знову лунають вибухи. Повітряні сили пишуть про крилаті ракети на столицю та область.

