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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Обстріл Києва: двоє загиблих, кількість травмованих зростає (фото)

У столиці є загиблі унаслідок атаки безпілотників, а також 5 осіб травмовані.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Обстріли Києва: 2 людей загинули,  5 - травмовані, з них 4 дітей.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

  • Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

  • Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.

Атака на Київ 7 травня_8 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 7 травня_6 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 7 травня_5 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 7 травня_3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 7 травня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 7 травня_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ 7 травня_1 / © ДСНС

© ДСНС

  • Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію.

  • Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

  • Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де в Києві впали шматки ракети.

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