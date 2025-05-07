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- Київ
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Обстріл Києва: двоє загиблих, кількість травмованих зростає (фото)
У столиці є загиблі унаслідок атаки безпілотників, а також 5 осіб травмовані.
Обстріли Києва: 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.
Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.
Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.
Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію.
Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.
Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де в Києві впали шматки ракети.