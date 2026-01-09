ТСН у соціальних мережах

Київ
2424
1 хв

Обстріл Києва 9 січня: Кличко закликав людей виїхати за місто

Мер закликає всіх, хто має таку можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві після масованої атаки — складна ситуація. У місті спостерігаються перебої з теплом та водою.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян.

«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», — йдеться у його повідомленні.

За його даними, половина багатоквартирних будинків Києва — майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням.

Комунальники вже заживили соціальні заклади, зокрема лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у Києві загинуло четверо людей, ще 25 постраждали. В місті пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибито вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудовану багатоповерхівку, автомобілі, супермаркет, заправну станцію. В області також є руйнування житлових будинків та постраждалі люди.

У столиці запровадили екстрені відключення світла.

2424
