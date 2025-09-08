Обстріл Києва 7 вересня: кількість жертв зросла

Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці дістали тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — дитина.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували Україну — запустили 810 дронів та 13 ракет. Під ударом були Київ та область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя та ПолтавщинаРосіяни вночі масовано атакували Київ та ще кілька регіонів. Є загиблі та поранені.

У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки. Внаслідок атаки загинула мати з дитиною.