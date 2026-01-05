Обстріл Києва 5 січня: з'явились нові подробиці щодо удару по лікарні на Оболоні

Обстріл лікарні у Києві 5 січня / © Ян Доброносов

У ніч проти 5 січня столиця України знову опинилася під ударом російських терористів. Цього разу ціллю ворожого БпЛА «Шахед» став приватний медичний центр, розташований в Оболонському районі.

Про це розповів речник Головного управління ДСНС у Києві Павло Петров 24 Каналу.

За словами посадовця, йдеться про цілеспрямоване влучання у чотириповерхову будівлю лікарні. Удар прийшовся на рівень другого поверху — саме там, де в цей час перебували люди на стаціонарному лікуванні.

«Ми розуміємо, що в нас „Шахеди“ не літають по місту на рівні другого поверху. Це пряме влучання в медичний заклад. Чистий терор», — наголосив Петров.

Ситуація ускладнювалася тим, що під час вибуху в корпусі перебували важкохворі, підключені до систем штучної вентиляції легень. Наразі відомо про чотирьох потерпілих. Медики діагностували у них травми рук, отруєння чадним газом, численні садна, а також гострі стресові реакції.

Керівниця медустанови Маргарита Мальована повідомила, що загалом на момент обстрілу в закладі було 26 пацієнтів. Силами персоналу та рятувальників 25 осіб вдалося оперативно евакуювати та розподілити по інших лікарнях Києва для продовження курсу лікування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував відео перших кадрів після обстрілу лікарні на Оболоні.