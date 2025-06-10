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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Оболонь - одна з цілей: місцева влада повідомила наслідки атаки на Київ

Щонайменше одна людина отримала травми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 10 червня.

Атака на Київ 10 червня. / © Associated Press

Вночі проти 10 червня російська армія масовано вдарила по Києву. Чи не найбільше дісталося Оболонському районі столиці.

Про це повідомив голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик в коментарі ТСН.

“Оболонський район значно постраждав від атаки. Є наслідки у житловій забудові. Ушкоджень зазнали 18 квартир. Одну людину госпіталізували”, - розповів чиновник.

Відомо, що на Оболоні в багатоповерхівці сталося займання на 1 і 2 поверхах. Для потерпілих розгорнуто штаб допомоги.

Як повідомлялося, посеред ночі Росія вдарила по Києву балістикою. У місті пролунали потужні вибухи. Окрім того, росіяни запустили чимало безпілотників.

У КМВА повідомили про наслідки атаки у різних районах столиці. Внаслідок атаки щонайменше четверо людей дістали поранення.

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