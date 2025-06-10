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- Київ
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Оболонь - одна з цілей: місцева влада повідомила наслідки атаки на Київ
Щонайменше одна людина отримала травми.
Вночі проти 10 червня російська армія масовано вдарила по Києву. Чи не найбільше дісталося Оболонському районі столиці.
Про це повідомив голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик в коментарі ТСН.
“Оболонський район значно постраждав від атаки. Є наслідки у житловій забудові. Ушкоджень зазнали 18 квартир. Одну людину госпіталізували”, - розповів чиновник.
Відомо, що на Оболоні в багатоповерхівці сталося займання на 1 і 2 поверхах. Для потерпілих розгорнуто штаб допомоги.
Як повідомлялося, посеред ночі Росія вдарила по Києву балістикою. У місті пролунали потужні вибухи. Окрім того, росіяни запустили чимало безпілотників.
У КМВА повідомили про наслідки атаки у різних районах столиці. Внаслідок атаки щонайменше четверо людей дістали поранення.