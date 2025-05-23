Обманом змушував дітей торкатися свого статевого органа: в Києві судитимуть чоловіка

Підозрюванний

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В Києві судитимуть 36-річного уродженця Запоріжжя, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх дітей на Оболоні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з розслідуванням, чоловік підходив до дітей 11–12 років, коли поруч не було дорослих, і просив «допомогти» дістати з кишені штанів ключі чи брелок. Насправді ж діти, слідуючи його вказівкам, торкалися його статевого органу.

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«11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, яких чоловік просив про таку допомогу, згодом розповіли про це батькам. Події відбулась в грудні 2024 — січні 2025 року», — йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого знайомого.