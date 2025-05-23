- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Обманом змушував дітей торкатися свого статевого органа: в Києві судитимуть чоловіка
На Оболоні затримали чоловіка, який під виглядом невинної просьби змушував дітей торкатися його статевого органу.
В Києві судитимуть 36-річного уродженця Запоріжжя, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх дітей на Оболоні.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з розслідуванням, чоловік підходив до дітей 11–12 років, коли поруч не було дорослих, і просив «допомогти» дістати з кишені штанів ключі чи брелок. Насправді ж діти, слідуючи його вказівкам, торкалися його статевого органу.
«11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, яких чоловік просив про таку допомогу, згодом розповіли про це батькам. Події відбулась в грудні 2024 — січні 2025 року», — йдеться в повідомленні.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого знайомого.