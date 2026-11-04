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"Обірвалося юне життя": на Київщині внаслідок атаки РФ загинула учениця ліцею Катерина Божко
На Київщині попрощаються зі школяркою Катериною Божко, життя якої обірвала російська атака.
Через атаку російського безпілотника по житловому будинку на Київщині загинула десятикласниця Хотівського ліцею Катерина Божко.
Про це повідомили у Відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.
«Неможливо знайти слова, які могли б передати біль цієї непоправної втрати. Обірвалося юне життя, не здійснилися мрії та сподівання… Це страшне горе для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої громади», — зазначили у відділі.
Також уточнили, що атака РФ сталася 3 листопада у Феодосіївській громаді. Для підтримки сім’ї Катерини оголосили збір коштів. Усі охочі допомогти можуть перерахувати фінансову допомогу на картку.
Атака РФ на Київщину — останні новини
Нагадаємо, російські війська атакували село Хотів Київської області, влучивши безпілотником у житловий будинок. Загинула 14-річна дитина, а один із її батьків, попередньо, постраждав.
Згодом у ДСНС уточнили, що загинула дитина 2012 року народження, а поранення дістала її мати — жінка 1988 року народження.