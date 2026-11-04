"Обірвалося юне життя": на Київщині внаслідок атаки РФ загинула учениця ліцею Катерина Божко

Катерина Божко / © соцмережі

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Через атаку російського безпілотника по житловому будинку на Київщині загинула десятикласниця Хотівського ліцею Катерина Божко.

Про це повідомили у Відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

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«Неможливо знайти слова, які могли б передати біль цієї непоправної втрати. Обірвалося юне життя, не здійснилися мрії та сподівання… Це страшне горе для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої громади», — зазначили у відділі.

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Також уточнили, що атака РФ сталася 3 листопада у Феодосіївській громаді. Для підтримки сім’ї Катерини оголосили збір коштів. Усі охочі допомогти можуть перерахувати фінансову допомогу на картку.

Атака РФ на Київщину — останні новини

Нагадаємо, російські війська атакували село Хотів Київської області, влучивши безпілотником у житловий будинок. Загинула 14-річна дитина, а один із її батьків, попередньо, постраждав.

Згодом у ДСНС уточнили, що загинула дитина 2012 року народження, а поранення дістала її мати — жінка 1988 року народження.

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