Ножовий напад у центрі Києва: іноземці обікрали громадянина Туреччини

Затримання підозрюваного / © Поліція Києва

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У столиці оперативники затримали двох іноземців, які здійснили напад на громадянина Туреччини. Зловмисники стежили за чоловіком, а коли той вийшов з авто у дворі будинку на вулиці Довнар-Запольського, напали на нього з ножем.

Про це повідомила поліція Києва.

«Двоє невідомих у дворі будинку напали на потерпілого, ножем порізали ногу», — йдеться в повідомленні.

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Вони відібрали у потерпілого 4,5 тисячі доларів, два телефони та втекли до Хмельницької області.

«Ми розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та спільно із співробітниками сектору кримінального аналізу встановили маршрут руху ймовірних підозрюваних. З’ясувалось, що після скоєння злочину зловмисники приїхали до Центрального залізничного вокзалу, придбали квитки на потяг та встигли покинути місто. У подальшому, за співпраці з співробітниками управління карного розшуку столичного главку та бійців КОРДу Хмельницькій області ми їх затримали у Хмельницькому», — зазначили в поліції.

Затримані — 20-річний та 24-річний іноземці. У них вилучили частину викрадених грошей та телефон. Слідчі вже повідомили їм про підозру за розбій (ч. 4 ст. 187 КК України), скоєний під час воєнного стану.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Суд обрав для них запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.

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Нагадаємо, в Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон.