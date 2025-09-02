Новий удар по Києву: що відомо про масовану атаку та скільки "Шахедів" збили сили ППО

Нічний удар по Україні / © ТСН

Вдень 2 вересня російські війська здійснили повторну атаку на Україну з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори. Більшість дронів летіла у напрямку столиці.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 16:00 протиповітряна оборона збила або подавила 48 ворожих безпілотників.

Повітряні Сили ЗС України

Незважаючи на значну кількість збитих цілей, атака триває. Станом на 16:00 нові групи російських дронів були зафіксовані в повітряному просторі Чернігівської та Сумської областей.

Громадян закликають залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, у Києві та декількох областях вже від ранку 2 вересня була оголошена повітряна тривога. Йшлося про загрозу ударних БпЛА.

У ніч проти 2 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.