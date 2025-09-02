- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 277
- Час на прочитання
- 1 хв
Новий удар по Києву: що відомо про масовану атаку та скільки "Шахедів" збили сили ППО
Сили ППО збили 48 ворожих безпілотників та повідомили про мету нової атаки.
Вдень 2 вересня російські війська здійснили повторну атаку на Україну з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори. Більшість дронів летіла у напрямку столиці.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Станом на 16:00 протиповітряна оборона збила або подавила 48 ворожих безпілотників.
Незважаючи на значну кількість збитих цілей, атака триває. Станом на 16:00 нові групи російських дронів були зафіксовані в повітряному просторі Чернігівської та Сумської областей.
Громадян закликають залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.
Нагадаємо, у Києві та декількох областях вже від ранку 2 вересня була оголошена повітряна тривога. Йшлося про загрозу ударних БпЛА.
У ніч проти 2 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.