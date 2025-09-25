Новонароджений Назарчик, чия мама померла від російського "Шахеда", досі у важкому стані

Лікарі борються за життя малюка, передчасно народженого після удару по Києву / © pixabay.com

Реклама

Новонароджений Назарчик, який народився передчасно, після того, як його батьки постраждали від удару «Шахеда» у їхню квартиру, перебуває у важкому стані.

Про це розповіла заступниця медичного директора Перинатального центру Києва Ганна Антонюк, передає hromadske.

За її словами, стан малюка залишається стабільно важким. Він дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легень. Годується мінімальним трофічним харчуванням.

Реклама

«Це дитина, яка народилася в умовах важкого стресу. Мама зазнала опіків, а дитина за своїм станом не була готова народжуватися. Відбувся екстрений кесарів розтин за життєвими показами мами. Він не був готовий ані до пологорозрішення, ані жити самостійно», — розповіла вона.

З лікарями підтримують контакт родичі дитини й соціальні служби.

Нагадаємо, що мама Назарчика Тетяна Сакіян боролася за життя два тижні, але дива не сталося. Вона померла в лікарні.

Тетяна, і її чоловік Вадим, які чекали на малюка, 8 вересня постраждали від удару російського «Шахеда» по їхній квартирі у Святошинському районі Києва. У вкрай важкому стані Тетяну доправили до лікарні, де терміново провели кесарів. Дитину змогли врятувати медики.

Реклама

У момент вибуху у квартирі з родиною перебувала сестра Тетяни — Аліна. Вони від народження зростали сиротами. Аліні пощастило вижити.

Батька дитини Вадима, який перебував у сусідній палаті реанімаційного відділення із 70% опіків тіла, за інформацією hromadske, перемістили до опікового відділення після покращення стану.