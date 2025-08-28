Нові "Шахеди" з жахливим свистом: яку зброю використала Росія для обстрілу України

Атака на Київ / © ДСНС

Реклама

У ніч на 28 серпня РФ застосувала новітні безпілотники «Герань-3» із реактивними двигунами, у складі яких виявили іноземні комплектуючі.

Про це пише «Clash Report».

Їхня особливість — реактивні двигуни, що роблять політ значно швидшим та ускладнюють роботу системи протиповітряної оборони.

Реклама

Який вигляд має «Герань-3» / © Clash Report в мережі Х

Експерти повідомляють, що у знайдених уламках виявили чеський турбореактивний двигун PBS TJ40-G2 та китайський SW400 pro. Використання іноземних деталей підтверджує, що РФ обходить санкції й продовжує отримувати доступ до критичних технологій.

Реактивні двигуни дозволяють дронам летіти на значно вищих швидкостях у порівнянні зі звичайними «шахедами». Це робить їх складнішими для виявлення та перехоплення, що створює додатковий виклик для української ППО.

Збитий шахед / © Clash Report в мережі Х

Чому це небезпечно

нова модифікація «Герані-3» може долати великі відстані;

швидкість знижує час реагування ППО;

іноземні двигуни роблять виробництво дронів більш ефективним для РФ.

За попередньою інформацією, більшість дронів вдалося знищити силами ППО. Проте сам факт використання нового типу безпілотників свідчить, що Росія тестує вдосконалені моделі для подальших масованих атак.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Безпілотники типу «Шахед» майже всю ніч атакували різні регіони країни та дісталися західних областей — Тернопільської та Івано-Франківської.

Реклама

По Києву окупанти випустили десятки дронів, а після третьої години ночі кілька разів вдарили балістичними та аеробалістичними ракетами, зокрема «Кинджалами».

Столиця зазнала масованих обстрілів ракетами та дронами. У Дарницькому районі ракета зруйнувала житловий будинок, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За словами мера Віталія Кличка, станом на ранок у Києві зафіксовано 45 постраждалих, кількість загиблих зросла до восьми, серед них — дитина.

У Вінницькій області ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого без світла залишилися близько 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах, повідомила перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.

Також під удар потрапило одне з підприємств у Запоріжжі — там сталася пожежа. Крім того, на Хмельниччині зафіксовано атаку ворожих дронів, частину з них було збито.