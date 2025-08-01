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- Київ
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Нова загроза: куди можуть дістатися російські реактивні дрони
Реактивні дрони Росії вже долітають до Києва: експерт повідомив деталі.
Реактивні дрони до західної частини України поки не дістають, але до Києва вже долітають.
Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив військовий експерт Ігор Романенко.
«Росіяни вже працюють над удосконаленням цих БПЛА. Тому нам треба не чекати, а розробляти своє, і зривати такого роду розробки шляхом завдавання ударів по місцях воєнно-наукової роботи, підприємствах, які їх розробляють і таке інше», — наголошує Романенко.
Рівень виробництва реактивних дронів десь десятки за місяць, зазначає експерт. Але РФ продовжує масштабування і випробування озброєння.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня, під час масованої атаки, Київ атакували реактивні «Шахеди». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі ТСН.
Раніше ми писали про те, що Росія запускає по Україні нові реактивні «Шахеди». Ці ударні безпілотники можуть розвивати швидкість до 400 км/год. Російська армія встановила на безпілотники реактивні двигуни, таким чином модернізувавши їх.