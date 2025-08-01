Нова загроза: куди можуть дістатися російські реактивні дрони

ППО збиває ворожі дрони / © ТСН.ua

Реклама

Реактивні дрони до західної частини України поки не дістають, але до Києва вже долітають.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив військовий експерт Ігор Романенко.

«Росіяни вже працюють над удосконаленням цих БПЛА. Тому нам треба не чекати, а розробляти своє, і зривати такого роду розробки шляхом завдавання ударів по місцях воєнно-наукової роботи, підприємствах, які їх розробляють і таке інше», — наголошує Романенко.

Реклама

Рівень виробництва реактивних дронів десь десятки за місяць, зазначає експерт. Але РФ продовжує масштабування і випробування озброєння.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня, під час масованої атаки, Київ атакували реактивні «Шахеди». Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у коментарі ТСН.

Раніше ми писали про те, що Росія запускає по Україні нові реактивні «Шахеди». Ці ударні безпілотники можуть розвивати швидкість до 400 км/год. Російська армія встановила на безпілотники реактивні двигуни, таким чином модернізувавши їх.