НЛО над Києвом, кажан та скарги наркомана: найкурйозніші дзвінки на 102 у столиці

Курйозні звернення до поліції Києва / © Поліція Києва

Поліція Києва оприлюднила добірку найнезвичніших і найкурйозніших повідомлень, що надходили на спецлінію 102 протягом останнього часу. Серед звернень — скарги на поліцейських, які заважають купити наркотики, прохання прогнати кажана та підозри щодо появи НЛО над Києвом.

Про це поінформувала пресслужба столичної поліції.

Київська поліція щоденно опрацьовує тисячі телефонних дзвінків і повідомлень від мешканців міста. Серед них є як серйозні звернення, що потребують негайного втручання, так і такі, що викликають подив або мимовільну усмішку.

У столичній поліції поділилися добіркою найнезвичніших звернень, які надходили від громадян:

Одна з киянок просила відреагувати на чоловіка, який підіймається на дах будинку та, за її припущенням, може намагатися вилізти на зірку.

Чоловік звернувся зі скаргою, що від попереднього дня не може підключитися до Wi-Fi: у його дружини Інтернет працює, а в нього — ні.

Ще один заявник повідомив, що помітив у небі світлову точку і припустив, що це може бути НЛО.

Жінка поскаржилася, що щоразу, коли вона відчиняє вікно для провітрювання, одразу оголошують повітряну тривогу.

Чоловік обурювався тим, що мав намір придбати метадон, але не встиг цього зробити, оскільки поліцейські затримали наркодилера.

Дівчина повідомила про кажана, який залетів до її квартири, та попросила негайно його вигнати.

Один із мешканців столиці нарікав, що правоохоронці вилучають у нього наркотичні речовини.

Також надходило звернення від жінки з проханням закріпити за нею поліцейського, який би на постійній основі забирав її п’ятирічну дитину з дитячого садка.

«Поліція Києва нагадує: кожне звернення — це жива людина зі своєю проблемою. Навіть якщо ситуація здається дивною або викликає усмішку — ми уважно ставимося до кожного повідомлення та намагаємося допомогти. Працюємо 24/7 заради безпеки й спокою столиці та її мешканців!» — зазначили столичні правоохоронці.

До слова, патрульні Борисполя оперативно виїхали на повідомлення про спробу самогубства, проте на місці з’ясували, що виклик був хибним. 41-річний заявник зізнався, що йому стало сумно і він просто хотів випити чаю з правоохоронцями.