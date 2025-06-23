Ракета пробила навіть підвал: у Києві зросла кількість жертв нічного удару

Атака на Київ 23 червня / © Associated Press

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У Києві зросла кількість загиблих через масований обстріл столиці в ніч проти 23 червня. Наразі у Києві сім загиблих.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

«Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі», — написав Ткаченко.

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Голова МВС Ігор Клименко у свою чергу зазначив, що ракета, яка сьогодні прилетіла у п’ятиповерхівку у Києві, пробила все до підвалу і навіть сам підвал.

У Шевченківському районі Києва триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки по Києву зросла до 31 людини.

Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото

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