Нікуди йти: у Києві дівчина вже 5 днів ночує під ТЦК після мобілізації чоловіка — соцмережі
У соцмережах розповідають про дівчину, яка нібито ночує під ТЦК після мобілізації чоловіка. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
У Мережі поширюють ролик з дівчиною, яка нібито вже п’ять діб ночує під воротами ТЦК після мобілізації її чоловіка.
Відповідне відео опублікували місцеві пабліки.
«Повідомляють, що вона лежить на асфальті вдень і вночі. Каже, що чоловіка забрали, а їй нікуди йти. Люди інколи підходять і намагаються допомогти ліками або теплими словами», — зазначили у пабліку.
Київський міський ТЦК та СП чи поліція Києва інцидент не коментують. Більш детальної інформації з цього приводу немає.
Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік отримав один рік умовного терміну ув’язнення за те, що нацькував собаку на поліцейського, коли той хотів його мобілізувати.