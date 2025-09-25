ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Нікуди йти: у Києві дівчина вже 5 днів ночує під ТЦК після мобілізації чоловіка — соцмережі

У соцмережах розповідають про дівчину, яка нібито ночує під ТЦК після мобілізації чоловіка. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У пабліку зазначають, що вона лежить на асфальті і день, і ніч

У пабліку зазначають, що вона лежить на асфальті і день, і ніч

У Мережі поширюють ролик з дівчиною, яка нібито вже п’ять діб ночує під воротами ТЦК після мобілізації її чоловіка.

Відповідне відео опублікували місцеві пабліки.

«Повідомляють, що вона лежить на асфальті вдень і вночі. Каже, що чоловіка забрали, а їй нікуди йти. Люди інколи підходять і намагаються допомогти ліками або теплими словами», — зазначили у пабліку.

Київський міський ТЦК та СП чи поліція Києва інцидент не коментують. Більш детальної інформації з цього приводу немає.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік отримав один рік умовного терміну ув’язнення за те, що нацькував собаку на поліцейського, коли той хотів його мобілізувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie