У пабліку зазначають, що вона лежить на асфальті і день, і ніч

У Мережі поширюють ролик з дівчиною, яка нібито вже п’ять діб ночує під воротами ТЦК після мобілізації її чоловіка.

Відповідне відео опублікували місцеві пабліки.

«Повідомляють, що вона лежить на асфальті вдень і вночі. Каже, що чоловіка забрали, а їй нікуди йти. Люди інколи підходять і намагаються допомогти ліками або теплими словами», — зазначили у пабліку.

Київський міський ТЦК та СП чи поліція Києва інцидент не коментують. Більш детальної інформації з цього приводу немає.

