ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
6503
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Київщині: стало відомо про жахливі наслідки

Окупанти вгатили вночі по Київській області — влада повідомила про наслідки атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Сьогодні, 28 вересня, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

«У Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Наслідки атаки / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Крім того, у Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована.

«Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці. Ворожа атака триває», — додав він.

Нагадаємо, у Києві вночі пролунали вибухи — уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки, авто та приватні садиби, є поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
6503
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie