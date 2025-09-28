- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 6503
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічний удар по Київщині: стало відомо про жахливі наслідки
Окупанти вгатили вночі по Київській області — влада повідомила про наслідки атаки.
Сьогодні, 28 вересня, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.
Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
«У Фастівському районі пошкодження отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована», — зазначив він.
Крім того, у Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована.
«Попередньо дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці. Ворожа атака триває», — додав він.
Нагадаємо, у Києві вночі пролунали вибухи — уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки, авто та приватні садиби, є поранені.