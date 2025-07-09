Київщина пережила атаку / © Associated Press

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У ніч проти 9 липня росіяни атакували Київську область. Постраждали двоє осіб, їм надана уся необхідна медична допомога.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі травмовано дві людини. Жінка 44 років отримала забій грудної клітини. Вся медична допомога була надана в місцевій лікарні. Попередній діагноз закритого перелому не підтвердився. Жінка продовжить лікування амбулаторно», — зазначив Калашник.

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За його даними, також постраждав чоловік, він отримав гостру реакцію на стрес. Всю необхідну допомогу медики надали на місці.

Нагадаємо, окупанти атакували Україну 728 дронами та 13 ракетами з напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово, районів Енгельсу Саратовської області та повітряного простору Липецької області РФ.

Ворог запустив сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» та шість аеробалістичних ракет «Кинджал». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Основним напрямком удару була Волинь, місто Луцьк.