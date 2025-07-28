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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Києву — з’явилися фото наслідків атаки

Унаслідок удару багатоповерхівці в Дарницькому районі вибило вікна. Також пошкоджені автомобілі поряд з будинком.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки

Уночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: під ударом опинився Київ, де внаслідок атаки дронів постраждав житловий багатоповерховий будинок у Дарницькому районі.

Про наслідки повідомили у поліції Києва.

«Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки від 6 до 11 поверху. Серед постраждалих — дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих. Також пошкоджено декілька автомобілів, що припарковані у дворі будинку», — йдеться у повідомленні відомства.

Наслідки влучення

Наслідки влучення

Окупанти вгатили по столиці

Окупанти вгатили по столиці

Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.

Раніше повідомлялося, що 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. За даними КМВА, постраждало восьмеро осіб.

Також сьогодні зрання окупанти випустили ракети по Хмельницькій області, там лунали вибухи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
474
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