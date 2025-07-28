Наслідки атаки

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Уночі, 28 липня, ЗС РФ масовано атакували Україну: під ударом опинився Київ, де внаслідок атаки дронів постраждав житловий багатоповерховий будинок у Дарницькому районі.

Про наслідки повідомили у поліції Києва.

«Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки від 6 до 11 поверху. Серед постраждалих — дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих. Також пошкоджено декілька автомобілів, що припарковані у дворі будинку», — йдеться у повідомленні відомства.

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Наслідки влучення

Окупанти вгатили по столиці

Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.

Раніше повідомлялося, що 28 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. За даними КМВА, постраждало восьмеро осіб.

Також сьогодні зрання окупанти випустили ракети по Хмельницькій області, там лунали вибухи.