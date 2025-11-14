- Дата публікації
Нічний удар по Києву: кількість загиблих стрімко зросла
Наразі на місці атаки працюють рятувальники. Тіла перебувають під завалами.
Внаслідок комбінованого удару по Києву загинули мирні мешканці. За попередньою інформацією, росіяни вбили щонайменше трьох людей.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
“За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть”, - йдеться у повідомленні міського голови.
Зауважимо, раніше місцева влада заявляла про одну загиблу літню жінку у Деснянському районі.
За словами чиновника, травми отримали 26 киян, зокрема двоє дітей, яким сім та десять років. До лікарень Києва шпиталізували дев’ятьох потерпілих, серед яких - вагітна.
Нагадаємо, вночі проти 14 листопада російська армія знову масовано атакувала Київ. Росіяни вдарили практично по усіх районах столиці. Сталися влучання, а також пошкоджено житлові будинки у Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Солом’янському, Святошинському районах.
Окрім того, у Києві пошкоджено тепломережі. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.