Нічний удар по Києву: кількість загиблих стрімко зросла

Київ. / © Associated Press

Внаслідок комбінованого удару по Києву загинули мирні мешканці. За попередньою інформацією, росіяни вбили щонайменше трьох людей.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

“За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть”, - йдеться у повідомленні міського голови.

Зауважимо, раніше місцева влада заявляла про одну загиблу літню жінку у Деснянському районі.

За словами чиновника, травми отримали 26 киян, зокрема двоє дітей, яким сім та десять років. До лікарень Києва шпиталізували дев’ятьох потерпілих, серед яких - вагітна.

Нагадаємо, вночі проти 14 листопада російська армія знову масовано атакувала Київ. Росіяни вдарили практично по усіх районах столиці. Сталися влучання, а також пошкоджено житлові будинки у Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Солом’янському, Святошинському районах.

Окрім того, у Києві пошкоджено тепломережі. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.