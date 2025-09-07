ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
984
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Києву: що відомо про постраждалих

Через нічну атаку по Києву 17 людей зазнали поранень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки у Києві

Наслідки у Києві

Вночі 7 вересня армія РФ завдала масованої атаки по Києву. Постраждало 17 людей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Наразі 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували», — деталізував він.

Також бригада виїхала на ще один виклик у Святошинський район.

«Попередньо, там падіння уламків на відкритій території біля дитячого садка», — відзначив міський голова.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей. Серед них — однорічна дитина та молода жінка.

«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року», — йдеться у повідомленні Кличка.

Також спершу повідомлялося про 11 постраждалих. П’ятьох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці», — заявив Кличко.

Дата публікації
Кількість переглядів
984
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie