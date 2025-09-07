- Дата публікації
Нічний удар по Києву: що відомо про постраждалих
Через нічну атаку по Києву 17 людей зазнали поранень.
Вночі 7 вересня армія РФ завдала масованої атаки по Києву. Постраждало 17 людей.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
«Наразі 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували», — деталізував він.
Також бригада виїхала на ще один виклик у Святошинський район.
«Попередньо, там падіння уламків на відкритій території біля дитячого садка», — відзначив міський голова.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей. Серед них — однорічна дитина та молода жінка.
«У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року», — йдеться у повідомленні Кличка.
Також спершу повідомлялося про 11 постраждалих. П’ятьох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці», — заявив Кличко.