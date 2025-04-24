Нічний удар по Києву: пошкоджено McDonalds, фото

Росіяни атакували столицю / © ТСН

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У Києві щонайменше 9 людей загинули і понад 60 — зазнали поранень через масовану комбіновану атаку Росії вночі 24 квітня.

Через обстріл у Києві фіксують пожежі у житлових будинках, є руйнування, рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях ворожого обстрілу у Києві.

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Наслідки атаки / © ТСН

У ДСНС зазначили, що станом на 06:00 годину триває пошук людей, що могли опинитися під завалами зруйнованих будівель.

Через ракетну атаку на Київ пошкоджений McDonalds біля метро «Лук`янівська».

Наслідки атаки / © ТСН

Нагадаємо, РФ застосувала крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95мс та озброєння типу «Калібр». Паралельно Україну атакували ударні БпЛА типу «Шахед».