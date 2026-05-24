Нічний удар по Києву: на Поштовій площі пошкоджено історичні пам’ятки

на Поштовій площі пошкоджено історичні пам’ятки

Під час нічної масованої атаки на Київ 24 травня були пошкоджені пам’ятки на Поштовій площі. Зокрема, пошкодження зазнали Поштова станція та Церква Різдва Христового.

Про це повідомили у музеї на Поштовій площі Києва.

Ушкодження трапилися від падіння уламків та сильної вибухової хвилі.

«Від падіння уламків та від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки московитів було пошкоджено пам’ятку архітектури Національного значення Поштову станцію та Церкву Різдва Христового!», — пишуть на сторінці музею.

У музеї повідомили, що наразі до поліції додзвонитися неможливо.

Про ушкодження повідомили директора Департаменту охорони культурної спадщини Марину Соловйову.

У Поштовому будиночку вибиті вікна.

Нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на Київщині станом на 24 травня зафіксовано значні пошкодження та займання у кількох районах. За даними ДСНС, у Вишгороді та Вишневому, а також у селах Новосілки й Крюківщина постраждали багатоповерхові житлові будинки. Руйнувань приватного житла зазнали села Тарасівка, Віта-Поштова та Нове.

Окрім цього, у Білій Церкві горіли три гаражі в кооперативі, а в Борисполі пошкоджено будівлю приватної сауни без подальшого займання. У Бучанському районі ворожі удари зачепили комерційні об’єкти: логістичний центр у Горенці та складське приміщення в Білогородці.

У селі Пухівка Броварського району зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію — за попередніми даними, там минулося без постраждалих та значних руйнувань. До ліквідації наслідків атаки по всій області залучено рятувальників, техніку ДСНС та місцеві пожежні команди.

Під час масованої атаки на Київщині загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих в області зросла до 9 осіб. Серед поранених є дитина — дівчинка, якій ще немає року.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Фастівському районі.

