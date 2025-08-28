- Дата публікації
Нічний удар по Києву: кількість загиблих ще більше зросла
Рятувальні роботи тривають далі. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди.
Кількість загиблих внаслідок удару російської терористичної армії по Києву вночі 28 серпня ще більше зросла.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Розбираючи завали у Дарницькому районі столиці, рятувальники деблокували ще два тіла.
«Кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб», — повідомив Ткаченко.
Станом на 14:05 повідомлялося про 16 загиблих.
Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стали четверо дітей, двоє з яких померли у лікарні.
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».