Нічний удар по Києву: кількість загиблих ще більше зросла

Наслідки російського удару по Києву / © Associated Press

Кількість загиблих внаслідок удару російської терористичної армії по Києву вночі 28 серпня ще більше зросла.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Розбираючи завали у Дарницькому районі столиці, рятувальники деблокували ще два тіла.

«Кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб», — повідомив Ткаченко.

Станом на 14:05 повідомлялося про 16 загиблих.

Рятувальні роботи тривають далі. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стали четверо дітей, двоє з яких померли у лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».