ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
831
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Києву: кількість загиблих ще більше зросла

Рятувальні роботи тривають далі. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки російського удару по Києву

Наслідки російського удару по Києву / © Associated Press

Кількість загиблих внаслідок удару російської терористичної армії по Києву вночі 28 серпня ще більше зросла.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Розбираючи завали у Дарницькому районі столиці, рятувальники деблокували ще два тіла.

«Кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб», — повідомив Ткаченко.

Станом на 14:05 повідомлялося про 16 загиблих.

Рятувальні роботи тривають далі. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стали четверо дітей, двоє з яких померли у лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

Дата публікації
Кількість переглядів
831
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie