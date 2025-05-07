Удар по Києву 7 травня

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В результаті масованого удару РФ по Києву у ніч на 7 травня двоє людей загинули, ще 8 постраждали. Серед постраждалих — четверо дітей.

Оновлені дані про результати атаки публікує пресслужба КМВА.

«Зафіксована загальна кількість постраждалих, станом на зараз, становить 8 осіб. З них 4 дитини. Четверо постраждалих госпіталізовано (у тому числі троє дітей). Решта отримали допомогу на місці. На жаль, маємо двох загиблих — жінка 1960-го року народження, чоловік 1997 року народження. Росіяни вбили мати та сина», — йдеться в повідомленні.

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На місцях атак розгорнуті оперативні штаби, які працюватимуть до повної ліквідації наслідків трагедії.

За напрямком виявлення інших наслідків ворожих атак зафіксовано:

— у Святошинському районі — падіння уламків дрона на територію школи та на ще одній локації на відкритій території. На місці працюють фахівці. Попередньо — без наслідків та постраждалих.

Нагадаємо, що РФ завдала масованого удару по Україні у ніч на 7 травня. Зокрема, у Києві внаслідок атаки загинули двоє людей — мати і син.

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Президент Зеленський розкрив деталі ударів по Києву, Запоріжжю та інших містах.