ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
530
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Києву: кількість постраждалих збільшилася — що відомо про жертв

Кількість постраждалих в результаті атаки РФ по Києву 7 травня знову зросла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Києву 7 травня

Удар по Києву 7 травня

В результаті масованого удару РФ по Києву у ніч на 7 травня двоє людей загинули, ще 8 постраждали. Серед постраждалих — четверо дітей.

Оновлені дані про результати атаки публікує пресслужба КМВА.

«Зафіксована загальна кількість постраждалих, станом на зараз, становить 8 осіб. З них 4 дитини. Четверо постраждалих госпіталізовано (у тому числі троє дітей). Решта отримали допомогу на місці. На жаль, маємо двох загиблих — жінка 1960-го року народження, чоловік 1997 року народження. Росіяни вбили мати та сина», — йдеться в повідомленні.

На місцях атак розгорнуті оперативні штаби, які працюватимуть до повної ліквідації наслідків трагедії.

За напрямком виявлення інших наслідків ворожих атак зафіксовано:

— у Святошинському районі — падіння уламків дрона на територію школи та на ще одній локації на відкритій території. На місці працюють фахівці. Попередньо — без наслідків та постраждалих.

Нагадаємо, що РФ завдала масованого удару по Україні у ніч на 7 травня. Зокрема, у Києві внаслідок атаки загинули двоє людей — мати і син.

Президент Зеленський розкрив деталі ударів по Києву, Запоріжжю та інших містах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie