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- Київ
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Нічний удар по Києву: кількість постраждалих збільшилася — що відомо про жертв
Кількість постраждалих в результаті атаки РФ по Києву 7 травня знову зросла.
В результаті масованого удару РФ по Києву у ніч на 7 травня двоє людей загинули, ще 8 постраждали. Серед постраждалих — четверо дітей.
Оновлені дані про результати атаки публікує пресслужба КМВА.
«Зафіксована загальна кількість постраждалих, станом на зараз, становить 8 осіб. З них 4 дитини. Четверо постраждалих госпіталізовано (у тому числі троє дітей). Решта отримали допомогу на місці. На жаль, маємо двох загиблих — жінка 1960-го року народження, чоловік 1997 року народження. Росіяни вбили мати та сина», — йдеться в повідомленні.
На місцях атак розгорнуті оперативні штаби, які працюватимуть до повної ліквідації наслідків трагедії.
За напрямком виявлення інших наслідків ворожих атак зафіксовано:
— у Святошинському районі — падіння уламків дрона на територію школи та на ще одній локації на відкритій території. На місці працюють фахівці. Попередньо — без наслідків та постраждалих.
Нагадаємо, що РФ завдала масованого удару по Україні у ніч на 7 травня. Зокрема, у Києві внаслідок атаки загинули двоє людей — мати і син.
Президент Зеленський розкрив деталі ударів по Києву, Запоріжжю та інших містах.