Нічний терор Київщини: яке місто залишилося без світла

Славутич без світла

Жителі Славутича Київської області залишилися без електропостачання через атаку, яку влаштувала Росія вночі.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

«Уночі внаслідок ворожої атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла майже 8,5 тисяч родин. Енергетики вже працюють над відновленням. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Тепло та вода у людей є», — зазначив він.

Обʼєкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей. Звʼязок та Інтернет наявний. У місті працюють «Пункти незламності».

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Київ. За останніми даними, загинув чоловік, також є постраждалі.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 5 січня противник атакував Україну дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М"/зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і безпілотниками інших типів, близько 100 із них — «Шахеди».