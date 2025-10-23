- Дата публікації
- Київ
- 427
- 1 хв
Нічний терор Києва: кількість постраджалих зросла
Уночі столиця знову перебувала під ворожою атакою — є постраждалі і руйнування.
Уночі росіяни знову атакували Київ. За останніми даними — семеро постраждалих.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Семеро постраждалих у столиці після атаки вороги цією ночі. П’ятеро із них медики госпіталізували. Двоє — на амбулаторному лікуванні», — уточнив він.
Нагадаємо, починаючи від 23:23 22 жовтня Кличко інформував про наслідки повітряного удару по столиці. Зокрема, було зафіксоване падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі.
В Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.
В Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях.
У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.