Київ
427
1 хв

Нічний терор Києва: кількість постраджалих зросла

Уночі столиця знову перебувала під ворожою атакою — є постраждалі і руйнування.

Анастасія Павленко
Обстріл столиці

Обстріл столиці / © Associated Press

Уночі росіяни знову атакували Київ. За останніми даними — семеро постраждалих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Семеро постраждалих у столиці після атаки вороги цією ночі. П’ятеро із них медики госпіталізували. Двоє — на амбулаторному лікуванні», — уточнив він.

Нагадаємо, починаючи від 23:23 22 жовтня Кличко інформував про наслідки повітряного удару по столиці. Зокрема, було зафіксоване падіння уламків на трьох локаціях в Подільському районі.

В Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.

В Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях.

У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

427
