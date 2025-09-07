ТСН у соціальних мережах

Нічний обстріл Київщини: загарбники поцілили в стайню, загинуло 7 коней

На Київщині пошкоджено приватні будинки та господарські приміщення.

Ворог атакував Київщину

Ворог атакував Київщину / © ТСН.ua

Російські загарбники вночі атакували Київщину, внаслідок чого поранення отримала 18-річна дівчина.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«На жаль, є постраждала. Унаслідок ворожої атаки у Броварах поранення ноги отримала дівчина 18 років. Наразі вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається», — йдеться у повідомленні.

Крім того, в інших районах фіксуються наслідки атаки ворога:

  • У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

  • У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

  • У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.

Раніше повідомлялося, що У Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей.

Ми раніше інформували, що у Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття ворожого БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

