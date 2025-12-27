- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2196
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічний обстріл Київщини: влада повідомила про загиблих
Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.
У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.
Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
«У тому ж районі поранений чоловік — його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес — троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці», — уточнив він.
Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога перебували об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.
Усі профільні служби працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, росіяни упродовж ночі 27 грудня здійснили масовані удари по Києву та області, внаслідок чого відомо про руйнування об’єктів інфраструктури та помешкань мешканців.