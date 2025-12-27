Нічний обстріл Київщини: влада повідомила про загиблих

РФ влаштувала атаку / © Getty Images

У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

«У тому ж районі поранений чоловік — його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес — троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці», — уточнив він.

Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога перебували об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.

Усі профільні служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, росіяни упродовж ночі 27 грудня здійснили масовані удари по Києву та області, внаслідок чого відомо про руйнування об’єктів інфраструктури та помешкань мешканців.