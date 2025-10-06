Нічний обстріл Київщини: влада назвала наслідки дронової атаки

Атака дронами «Шахед» / © tsn.ua

Російська армія у ніч проти 6 жовтня вкотре атакувала Київську область ударними дронами. В одному з районів виникала пожежа, в якій були знищені та пошкоджені автомобілі.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Під російським ударом по Київщині опинилися звичайні мирні населені пункти. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони і є збиті ворожі цілі.

Минулося без постраждалих та без влучань в обʼєкти житлової інфраструктури.

Водночас у Фастівському районі на території підприємства, що не працює, загорілося авто з цистерною. Машину знищено. Ще чотири вантажівки пошкоджено. Пожежу вже загасили.

Оперативні служби надалі фіксують та ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками. Ворожі дрони фіксувалися на півночі, в центрі, сході та півдні країни.

Так, під нічну атаку потрапив Харків. За попередніми даними, через ворожі удари постраждало четверо людей. У двох районах виникли пожежі, руйнування, горів автомобіль. Також пошкоджено приватні будинки, склади та гаражі.

Росіян атакували «Шахедами» і Одеську область. Незважаючи на роботу ППО, зафіксовано влучання у цивільний промисловий об’єкт, де виникла пожежа. Жертв та руйнувань немає.