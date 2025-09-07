- Дата публікації
Нічний обстріл Києва: під завалами шукають людину
У Києві після обстрілу РФ на одній із локацій шукають людину. Вона може перебувати під завалами.
На місцях влучань у Києві працюють рятувальники, комунальні та інші служби. Триває розбір завалів, під ними шукають людину.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
Найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок у Святошинському районі. Часткові руйнування фіксуються з 4 по 8 поверхи.
«Там дістали тіла двох загиблих, третього рятувальники шукають зараз», — написав Кличко.
Крім того, постраждав 16-поверховий будинок через падіння уламків. Виникла пожежа. Горіли також автівки, складські приміщення, СТО.
У Дарницькому районі також руйнувань зазнала багатоповерхівка. На 3-4 поверхах сталося займання.
Попередньо, армія РФ атакувала безпілотником «Герань-2».
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей. Серед них — однорічна дитина та молода жінка.
Також відомо про щонайменше 17 постраждалих.
«Наразі 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували», — деталізував Кличко.