Київ
511
1 хв

Нічний обстріл Києва: під завалами шукають людину

У Києві після обстрілу РФ на одній із локацій шукають людину. Вона може перебувати під завалами.

Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

На місцях влучань у Києві працюють рятувальники, комунальні та інші служби. Триває розбір завалів, під ними шукають людину.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок у Святошинському районі. Часткові руйнування фіксуються з 4 по 8 поверхи.

«Там дістали тіла двох загиблих, третього рятувальники шукають зараз», — написав Кличко.

Крім того, постраждав 16-поверховий будинок через падіння уламків. Виникла пожежа. Горіли також автівки, складські приміщення, СТО.

У Дарницькому районі також руйнувань зазнала багатоповерхівка. На 3-4 поверхах сталося займання.

Попередньо, армія РФ атакувала безпілотником «Герань-2».

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей. Серед них — однорічна дитина та молода жінка.

Також відомо про щонайменше 17 постраждалих.

«Наразі 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували», — деталізував Кличко.

