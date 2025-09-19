ТСН у соціальних мережах

Нічний обстріл Києва: не працює оплата карткою у швидкісному трамваї та на фунікулері

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Так, у зв’язку нічною ворожою атакою у ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП «Київпастранс». Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

Раніше повідомлялось, що через падіння уламків збитого БпЛА в Києві у ніч проти 19 вересня пошкоджено тролейбусну мережу.

