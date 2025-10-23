ТСН у соціальних мережах

Нічна така Київ: кількість постраждалих зросла

Після дронової атаки на Київ надходять нові звернення людей по медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджені квартири через атаку на Київ у ніч проти 23 жовтня

Пошкоджені квартири через атаку на Київ у ніч проти 23 жовтня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаку на Київ у ніч проти 23 жовтня кількість постраждалих зросла до дев’яти.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 11:00 відомо про дев’ятьох постраждалих у Києві через нічну російську атаку.

Ткаченко зазначив, що після атаки на столицю продовжує надходити інформація про нові звернення по медичну допомогу.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 жовтня вкотре атакувала Київ дронами, спричинивши значні руйнування. Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Там спалахнули пожежі, постраждали житлові будинки, машини, бізнес-центр, дитсадок, школа та склади. До цього моменту було відомо про сімох постраждалих.

