- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна така Київ: кількість постраждалих зросла
Після дронової атаки на Київ надходять нові звернення людей по медичну допомогу.
Через атаку на Київ у ніч проти 23 жовтня кількість постраждалих зросла до дев’яти.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Станом на 11:00 відомо про дев’ятьох постраждалих у Києві через нічну російську атаку.
Ткаченко зазначив, що після атаки на столицю продовжує надходити інформація про нові звернення по медичну допомогу.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 жовтня вкотре атакувала Київ дронами, спричинивши значні руйнування. Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у Подільському, Оболонському та Деснянському районах. Там спалахнули пожежі, постраждали житлові будинки, машини, бізнес-центр, дитсадок, школа та склади. До цього моменту було відомо про сімох постраждалих.