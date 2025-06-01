Нічна масована атака на Київщину: в КОВа розповіли про наслідки (фото)

Росія щодня атакує Україну «Шахедами» / © ТСН

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У ніч на 31 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київщину, застосувавши комплексну тактику із використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Противник продовжує нарощувати кількість ударних БпЛА у своїх спробах атакувати мирні українські міста та села.

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Завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони в області було збито низку ворожих повітряних цілей. Зокрема, підрозділ «Чисте небо» — Сили безпілотних систем — повідомив про успішне перехоплення 15 ворожих дронів цієї ночі. Операція з виявлення та знищення загроз із повітря триває.

На щастя, жертв серед мирного населення немає. Ударів по об’єктах критичної інфраструктури також вдалося уникнути — система оборони спрацювала злагоджено та вчасно.

Проте внаслідок атаки в Білоцерківському районі пошкоджень зазнали десять приватних будинків. У них вибито вікна, посічено фасади та пошкоджено покрівлі. Власникам будинків буде надано усю необхідну допомогу для ліквідації наслідків обстрілу.

Наразі оперативні служби працюють на місцях ураження, фіксуючи пошкодження та здійснюючи першочергові відновлювальні роботи. Повітряна тривога ще триває — влада закликає громадян залишатися в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.

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Ситуація під контролем. Українські сили оборони продовжують захищати небо над Київщиною та всією країною.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня 2025 року Росія вчинила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони «Shahed», балістичні ракети та, ймовірно, крилаті ракети.