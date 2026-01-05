ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака РФ на Київ: у медзакладі на Оболоні знайшли тіло людини

Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 5 січня в Оболонському районі загинула людина — під час обстеження пошкодженого медичного закладу рятувальники виявили тіло.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У ніч проти 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Унаслідок удару в Оболонському районі сталося влучання у чотириповерхову будівлю медичного закладу — на рівні другого поверху, де функціонувало стаціонарне відділення.

Нічна атака РФ на Київ: у медзакладі на Оболоні знайшли тіло людини (3 фото)

Атака на Київ_2 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Київ_3 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежу, що виникла після влучання, рятувальникам вдалося ліквідувати. Під час подальшого обстеження приміщень виявлено тіло людини.

З будівлі евакуювали 25 осіб. Також постраждала жінка — їй надали медичну допомогу на місці.

Усі обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie