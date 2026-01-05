Нічна атака РФ на Київ: у медзакладі на Оболоні знайшли тіло людини

Атака на Київ / © ДСНС

У ніч проти 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Унаслідок удару в Оболонському районі сталося влучання у чотириповерхову будівлю медичного закладу — на рівні другого поверху, де функціонувало стаціонарне відділення.

Пожежу, що виникла після влучання, рятувальникам вдалося ліквідувати. Під час подальшого обстеження приміщень виявлено тіло людини.

З будівлі евакуювали 25 осіб. Також постраждала жінка — їй надали медичну допомогу на місці.

Усі обставини трагедії з’ясовуються.

