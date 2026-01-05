- Дата публікації
-
- Київ
Нічна атака РФ на Київ: у медзакладі на Оболоні знайшли тіло людини
Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 5 січня в Оболонському районі загинула людина — під час обстеження пошкодженого медичного закладу рятувальники виявили тіло.
У ніч проти 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Унаслідок удару в Оболонському районі сталося влучання у чотириповерхову будівлю медичного закладу — на рівні другого поверху, де функціонувало стаціонарне відділення.
Нічна атака РФ на Київ: у медзакладі на Оболоні знайшли тіло людини (3 фото)
Пожежу, що виникла після влучання, рятувальникам вдалося ліквідувати. Під час подальшого обстеження приміщень виявлено тіло людини.
З будівлі евакуювали 25 осіб. Також постраждала жінка — їй надали медичну допомогу на місці.
Усі обставини трагедії з’ясовуються.
