Нічна атака на Київщину: з’явилися деталі про наслідки у двох районах

Пожежа в Київській області через російську атаку 18 вересня / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Київську область у ніч проти 18 вересня у Бориспільському та Бучанському районі спалахнули пожежі. Горіли склади, пошкоджені приватний будинок та авто.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Під час ворожої атаки на Київщину працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Минулося без постраждалих та влучань в обʼєкти критичної інфраструктури, однак наслідки зафіксовано у двох районах.

Реклама

Так, у Бориспільському районі рятувальники локалізували пожежу складських приміщень.

У Бучанському районі горіло нежитлове приміщення на площі 100 кв. м. Пожежу вже загасили. Також пошкоджено приватний будинок та легкове авто.

Оперативні служби продовжують ліквідовувати та фіксувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, раніше ОВА поінформувала, що росіяни безпілотниками атакували Київщину, через що у Бориспільському та Бучанському районах спалахнули пожежі.

Реклама

До слова, у ніч проти 18 вересня російські війська також атакували Полтавську область. Через ворожі удари затримується низка поїздів.