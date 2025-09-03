Нічна атака на Київщину: виникла пожежа, пошкоджені будівлі та авто

Відбиття атаки російських дронів / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Київську область у ніч проти 3 вересня у Вишгороді впали уламки збитої цілі. Виникла пожежа, було пошкоджено скління десятків квартир, дитсадка та автомобілі.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Повітряна тривога на Київщині тривала цілу ніч. Найдовше — у Вишгородському районі — майже 13 годин.

В області працювали сили протиповітряної оборони і є збиті ворожі цілі. Калашник подякував мисливцям з проєкту «Чисте небо» та зазначив, що протягом ночі вдалося перехопити на кордоні Київщини майже 70 ворожих безпілотників.

У Вишгороді впали уламки збитої цілі. Через це сталося загоряння між багатоквартирними житловими будинками. Пожежу оперативно загасили.

Було пошкоджено скління 28 квартир, одне авто. Ще одна машина повністю вигоріла. Також пошкоджено скління дитсадка.

Минулося без постраждалих.

Оперативні служби фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, російська армія вкотре влаштувала масовану ракетно-дронову атаку по Україні: у ніч проти 3 вересня ворог запустив 526 засобів повітряного нападу. Сталося влучання трьох ракет та 69 безпілотників на 14 локаціях.

Зокрема, ворожий дрон впав у Деснянському районі Києва. Там минулося без пожежі та руйнувань.

Окрім Київщини, під ворожими ударами перебували Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська, Хмельницька, Чернігівська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Херсонська області.