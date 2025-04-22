Нічна атака на Київщину: пошкоджені будинки та авто (фото)

Пошкоджений будинок у Київській області / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

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Під час атаки на Київську область російськими безпілотниками у ніч проти 22 квітня вдалося збити ворожі цілі. Однак у Бучанському районі пошкоджені будинки, автомобілі та виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у заяві голови ОВА.

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Водночас у Бучанському районі через російську атаку пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражі.

Окрім того, виникла пожежа на будівельному майданчику, яку вже загасили. Пошкоджень зазнало приміщення заміського комплексу.

Калашник зазначив, що усі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Пошкоджений будинок у Київській області / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Пошкоджений будинок у Київській області / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Пошкоджене авто у Київській області / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Пошкоджене авто у Київській області / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Пошкоджений дах будинку в Київській області / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Нагадаємо, цієї ж ночі Росія атакувала дронами і Одесу, через що постраждали троє людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, машини.