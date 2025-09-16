Нічна атака на Київщину: пошкоджені будинки, склади та авто (фото)

Пожежа в Київській області після атаки 16 вересня / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 16 вересня. У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних та дев’ять легкових авто.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

На Київщині працювали сили протиповітряної оборони і є збиті ворожі цілі. Минулося без постраждалих та влучань по обʼєктах критичної інфраструктури. Однак наслідки російських ударів зафіксовані у Фастівському районі.

Так, уночі російські війська завдали повторного удару по рятувальникиах, які гасили пожежу автомобілів на території торговельного центру. Були пошкоджені два автомобілі ДСНС. Самі надзвичайники не постраждали.

Під час нової ворожої атаки уранці загорілися складські приміщення на території логістичного центру. На місці працюють рятувальники.

«Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки», — написав Калашник.

Наслідки російської атаки на Київську область 16 вересня / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Зауважимо, після атаки у небі над Києвом видно дим.

Дим над Києвом після російської атаки 16 вересня / © Євген Плінський

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня у Києві та низці областей України лунала повітряна тривога через загрозу російської дронової атаки. У столиці працювали сили ППО.

Цієї ж ночі російські окупанти масовано вдарили по Запорізькій області. Там загинули двоє людей, ще 14 — зазнали поранень. У регіоні зафіксовані численні руйнування.