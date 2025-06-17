Нічна атака на Київщину: ОВА повідомила про наслідки російського удару

Атака на Київщину

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У вівторок, 17 червня, Київщина була масовано атакована БпЛА та ракетами різних типів. На жаль, є потерпілі.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Як зазначається, у:

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Вишгородському районі — росіяни поранили 55-річну жінку, у неї різана рана плеча. Вся необхідна медична допомога була надана на місці. Пошкоджений приватний будинок. У ньому вибиті вікна;

Фастівському районі — пошкоджено приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди;

Броварському районі — ліквідована пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Пошкоджено приватний будинок;

Обухівському районі — пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.

Атака на Київщину 17 червня

«Усім постраждалим, чиє майно було пошкоджено, надамо необхідну допомогу. Співчуття рідним та близьким загиблих у Києві. Ворог має бути покараний за всі свої злочини проти людства», — йдеться у матеріалі.

Атака на Київщину 17 червня

Як ми писали Росія масовано атакувала Київ вночі 17 червня. Противник бив, зокрема, безпілотники типу «Шахед», а також — балістичними ракетами. Є влучання та жертви. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, попередньо, 14 людей загинуло.

Відомом про 44 постраждалих, інформація буде уточнюватись.

На місці атаки тривають рятувальні роботи. Повідомляється, що під завалами ще можуть перебувати люди.

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