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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Нічна атака на Київ: де зафіксовані пошкодження

Російські дрони знову атакували столицю, спричинивши руйнування у Дніпровському районі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака безпілотником «Шахед»

Атака безпілотником «Шахед» / © ТСН.ua

Росіяни атакували Київ у ніч проти 26 травня ударними безпілотниками. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у Дніпровському районі та падіння уламків.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Київ третю ніч поспіль під російськими обстрілами. Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами», — йдеться в заяві Ткаченка.

Він уточнив, що через атаку є пошкодження у Дніпровському районі столиці. Там в одному з житлових будинків вибито вікна.

Окрім того, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

Минулося без постраждалих. Очільник КМВА подякував Силам оборони за ефективну роботу.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня Росія вкотре атакувала Україну ракетами і безпілотниками.

Зокрема, через нічну атаку на Київську область зафіксовані пошкодження у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.

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