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Нічна атака на Київ: де зафіксовані пошкодження
Російські дрони знову атакували столицю, спричинивши руйнування у Дніпровському районі.
Росіяни атакували Київ у ніч проти 26 травня ударними безпілотниками. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у Дніпровському районі та падіння уламків.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Київ третю ніч поспіль під російськими обстрілами. Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами», — йдеться в заяві Ткаченка.
Він уточнив, що через атаку є пошкодження у Дніпровському районі столиці. Там в одному з житлових будинків вибито вікна.
Окрім того, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.
Минулося без постраждалих. Очільник КМВА подякував Силам оборони за ефективну роботу.
Нагадаємо, у ніч проти 26 травня Росія вкотре атакувала Україну ракетами і безпілотниками.
Зокрема, через нічну атаку на Київську область зафіксовані пошкодження у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.