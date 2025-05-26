Нічна атака на Київ: де зафіксовані пошкодження

Атака безпілотником «Шахед» / © ТСН.ua

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Росіяни атакували Київ у ніч проти 26 травня ударними безпілотниками. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у Дніпровському районі та падіння уламків.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Київ третю ніч поспіль під російськими обстрілами. Цієї ночі тривога тривала 6 годин. Ворог бив ударними дронами», — йдеться в заяві Ткаченка.

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Він уточнив, що через атаку є пошкодження у Дніпровському районі столиці. Там в одному з житлових будинків вибито вікна.

Окрім того, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

Минулося без постраждалих. Очільник КМВА подякував Силам оборони за ефективну роботу.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня Росія вкотре атакувала Україну ракетами і безпілотниками.

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Зокрема, через нічну атаку на Київську область зафіксовані пошкодження у Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах.