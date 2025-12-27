- Дата публікації
- Київ
- 735
- 1 хв
Нічна атака на Київ: влада повідомила перші деталі про потерпілих і наслідки
Наслідки російської атаки фіксують у кількох районах Києва.
Посеред ночі 27 грудня російська армія атакувала Київ. Станом на ранок до медиків звернулися п’ятеро постраждалих.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
«Уже п’ятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували. Одному надали допомогу амбулаторно», — поінформував міський голова.
З його слів, у Голосіївському районі столиці виникла пожежа. За попередніми даними, палає СТО. В Оболонському районі сталося падіння уламків у дачному кооперативі, а в Деснянському — на відкритій території.
Нагадаємо, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ, де від 01:27 триває повітряна тривога. Вночі у столиці сталися потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння та крилатих ракет. Влада міста заявляла про роботу ППО.