Нічна атака на Київ: влада повідомила перші деталі про потерпілих і наслідки

Київ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред ночі 27 грудня російська армія атакувала Київ. Станом на ранок до медиків звернулися п’ятеро постраждалих.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Уже п’ятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них госпіталізували. Одному надали допомогу амбулаторно», — поінформував міський голова.

З його слів, у Голосіївському районі столиці виникла пожежа. За попередніми даними, палає СТО. В Оболонському районі сталося падіння уламків у дачному кооперативі, а в Деснянському — на відкритій території.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ, де від 01:27 триває повітряна тривога. Вночі у столиці сталися потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння та крилатих ракет. Влада міста заявляла про роботу ППО.